Gli scarponi più caldi

: I doposcì sono calzature da neve, il cui nome deriva dalla nota disciplina sportiva dello sci. Vengono utilizzati per raggiungere le piste da sci mantenendo i piedi caldi. I doposcì possono essere impermeabili se muniti di apposite membrane; possono anche garantire un'ottima aderenza su neve o ghiaccio per merito della suola, che è scolpita. Vengono anche utilizzati in città in presenza di abbondante neve o ghiaccio, agevolando gli spostamenti a piedi.

Italiano: Sostantivo: doposcì ( approfondimento) m inv . (abbigliamento) capo o specifico tipo di scarpa che gli sciatori indossano dopo aver terminato di praticare l'attività sportiva. Sillabazione: do | po | scì. Pronuncia: IPA: /dopo'i/ . Etimologia / Derivazione: formato da dopo e sci .