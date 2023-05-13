La santa fondatrice dell ordine delle clarisse

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La santa fondatrice dell ordine delle clarisse' è 'Chiara Di Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CHIARADIASSISI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La santa fondatrice dell ordine delle clarisse
  • Risposta: CHIARADIASSISI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 6-2-6
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 7
  • Parole: 3
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    CRADIASI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Chiara Di Assisi? Chiara di Assisi è conosciuta come la santa fondatrice dell'ordine delle clarisse, un gruppo di suore dedite alla vita di preghiera e semplicità. La sua figura ispira ancora oggi molte persone che cercano di vivere con fede e umiltà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La santa fondatrice dell ordine delle clarisse: risposta da 14 lettere

In presenza della definizione "La santa fondatrice dell ordine delle clarisse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Chiara Di Assisi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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