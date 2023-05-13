La santa fondatrice dell ordine delle clarisse
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La santa fondatrice dell ordine delle clarisse' è 'Chiara Di Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La santa fondatrice dell ordine delle clarisse
- Risposta: CHIARADIASSISI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 6-2-6
- Vocali: 7
- Consonanti: 7
- Parole: 3
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: CRADIASI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Chiara Di Assisi? Chiara di Assisi è conosciuta come la santa fondatrice dell'ordine delle clarisse, un gruppo di suore dedite alla vita di preghiera e semplicità. La sua figura ispira ancora oggi molte persone che cercano di vivere con fede e umiltà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La santa fondatrice dell ordine delle clarisse: risposta da 14 lettere
In presenza della definizione "La santa fondatrice dell ordine delle clarisse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Chiara Di Assisi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.