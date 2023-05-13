La santa fondatrice dell ordine delle clarisse

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La santa fondatrice dell ordine delle clarisse' è 'Chiara Di Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C H I A R A D I A S S I S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La santa fondatrice dell ordine delle clarisse

La santa fondatrice dell ordine delle clarisse Risposta: CHIARADIASSISI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 6-2-6

6-2-6 Vocali: 7

7 Consonanti: 7

7 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: C R A D I A S I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Chiara Di Assisi? Chiara di Assisi è conosciuta come la santa fondatrice dell'ordine delle clarisse, un gruppo di suore dedite alla vita di preghiera e semplicità. La sua figura ispira ancora oggi molte persone che cercano di vivere con fede e umiltà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La santa fondatrice dell ordine delle clarisse: risposta da 14 lettere

In presenza della definizione "La santa fondatrice dell ordine delle clarisse", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Chiara Di Assisi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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