Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth' è 'Loreto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORETO

Perché la soluzione è Loreto? Loreto è un importante luogo di pellegrinaggio situato nelle Marche, noto per ospitare il santuario con la Santa Casa di Nazareth. Questo santuario rappresenta un punto di riferimento spirituale e culturale, richiamando fedeli e visitatori da tutto il mondo che desiderano venerare il sacro luogo associato alla tradizione cristiana. La presenza di questa reliquia rende Loreto un simbolo di fede e storia, attirando numerosi pellegrini ogni anno. La sua importanza si riflette nell’identità religiosa della regione e nel patrimonio artistico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Loreto

La soluzione associata alla definizione "Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth" conferma che la soluzione 'Loreto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Loreto

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi è il santuario con la Santa Casa di Nazareth" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Loreto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nome di pappagalliUn santuario delle Marche meta di pellegrinaggiUn santuario marchigianoIl santuario con la Santa Casa di NazarethChi vi torna torna a casaVi si trova la casa natale di Raffaello SanzioSanta: vi risiede papa FrancescoVi è l abbazia Santa Maria la Sanità del Casale