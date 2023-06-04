Le forze dell ordine la misurano nei guidatori

Home / Soluzioni Cruciverba / Le forze dell ordine la misurano nei guidatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le forze dell ordine la misurano nei guidatori' è 'Alcolemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALCOLEMIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le forze dell ordine la misurano nei guidatori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le forze dell ordine la misurano nei guidatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Alcolemia? L'alcolemia indica la quantità di alcol presente nel sangue di un conducente, un parametro importante per garantire la sicurezza stradale. Le forze dell'ordine la verificano per assicurarsi che non si superino limiti consentiti, prevenendo incidenti e comportamenti pericolosi. La misurazione permette di valutare se il livello di alcol nel sangue è compatibile con la guida responsabile. Rispettare i limiti di alcolemia è fondamentale per la sicurezza di tutti sulla strada.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le forze dell ordine la misurano nei guidatori nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Alcolemia

Per risolvere la definizione "Le forze dell ordine la misurano nei guidatori", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le forze dell ordine la misurano nei guidatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alcolemia:

A Ancona L Livorno C Como O Otranto L Livorno E Empoli M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le forze dell ordine la misurano nei guidatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il suo tasso si misura nei controlli alla guidaÈ combattuta quotidianamente dalle forze dell ordineForze dell ordine delle ferrovie italianeUn gruppo di forze dell ordine in sorveglianzaUn Corpo delle forze dell ordine italianeSigla delle forze dell ordine in treni e stazioni