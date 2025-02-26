La santa Angela fondatrice delle Orsoline nei cruciverba: la soluzione è Merici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La santa Angela fondatrice delle Orsoline' è 'Merici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MERICI
Curiosità e Significato di Merici
Hai risolto il cruciverba con Merici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Merici.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La santa fondatrice dell ordine delle clarisseLa santa fondatrice della comunità delle Oblate di Tor de SpecchiL emittente della Santa Sede fondata nel 1931Finisce con santa LucillaIl capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a Milano
Come si scrive la soluzione Merici
Stai cercando la risposta alla definizione "La santa Angela fondatrice delle Orsoline"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Merici:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E R A N A
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.