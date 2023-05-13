Li guidò il generale Lee

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li guidò il generale Lee' è 'Sudisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U D I S T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li guidò il generale Lee

Li guidò il generale Lee Risposta: SUDISTI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S I S I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sudisti? I sudisti seguirono il generale Lee con grande fiducia e determinazione. La loro lealtà si mostrò durante le battaglie, affrontando ogni sfida con coraggio. La presenza di Lee ispirava rispetto e convinzione tra le truppe, unendo il gruppo in un obiettivo comune. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li guidò il generale Lee: risposta da 7 lettere

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