Li guidò il generale Lee
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li guidò il generale Lee' è 'Sudisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li guidò il generale Lee
- Risposta: SUDISTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SISI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sudisti? I sudisti seguirono il generale Lee con grande fiducia e determinazione. La loro lealtà si mostrò durante le battaglie, affrontando ogni sfida con coraggio. La presenza di Lee ispirava rispetto e convinzione tra le truppe, unendo il gruppo in un obiettivo comune. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li guidò il generale Lee: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Li guidò il generale Lee" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sudisti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.