Li guidò il generale Lee

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li guidò il generale Lee' è 'Sudisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SUDISTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li guidò il generale Lee
  • Risposta: SUDISTI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SISI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sudisti? I sudisti seguirono il generale Lee con grande fiducia e determinazione. La loro lealtà si mostrò durante le battaglie, affrontando ogni sfida con coraggio. La presenza di Lee ispirava rispetto e convinzione tra le truppe, unendo il gruppo in un obiettivo comune. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sudisti'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Li guidò il generale Lee: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Li guidò il generale Lee" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sudisti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'guidò'

Cruciverba con 'generale'