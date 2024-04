La definizione e la soluzione di 5 lettere: Li guidò Garibaldi. MILLE - CACCIATORI DELLE ALPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo numerale

Significato e Curiosità su: La Mille Miglia è stata una competizione automobilistica stradale di granfondo disputata in Italia in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957. Si trattava di una gara di velocità in linea con partenza ed arrivo a Brescia in cui i concorrenti arrivavano fino a Roma attraverso il Centro-Nord Italia. Il nome della gara deriva dalla lunghezza del percorso; infatti, nonostante diverse variazioni nel corso degli anni, rimase lungo circa 1600 chilometri equivalenti a circa mille miglia imperiali. Fu cancellata dopo l'edizione 1957 a causa della tragedia di Guidizzolo. Dal 1977 la Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica a tappe la ...





mille ( approfondimento) 1000 inv

(matematica) , (aritmetica) dieci volte cento, il cubo di dieci, prodotto del cubo di due per quello di cinque (matematica) , (aritmetica) corrisponde al numero 1000

Sostantivo

mille m inv

parametro per quantificare ciclicità o corrispondenza un aumento del quattro per mille

Sillabazione

mìl | le

Pronuncia

IPA: /'mille/

Etimologia / Derivazione

dal latino mille

Citazione

Parole derivate

millenarismo, millenario, millenne, millennio, millepiedi

