Li guidò Attila

Alessia Mogevero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li guidò Attila' è 'Unni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNNI

Perchè la soluzione è Unni? Attila, capo dei Unni, guidò il suo popolo con grande determinazione. La sua presenza si fece sentire in tutta l'Europa, lasciando un segno indelebile nella storia delle invasioni barbariche. La sua leadership rimane un esempio di forza e strategia militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li guidò Attila nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Unni

In presenza della definizione "Li guidò Attila", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Li guidò Attila
  • Risposta: UNNI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: U___
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

U Udine
N Napoli
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Unni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li guidò Attila". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con guidò: Lo Tsetung che guidò il primo governo della Repubblica Popolare Cinese 

Con attila: I barbari che scesero in Italia al comando di Attila 