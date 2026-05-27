Li guidò Attila
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SOLUZIONE: UNNI
Perchè la soluzione è Unni? Attila, capo dei Unni, guidò il suo popolo con grande determinazione. La sua presenza si fece sentire in tutta l'Europa, lasciando un segno indelebile nella storia delle invasioni barbariche. La sua leadership rimane un esempio di forza e strategia militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li guidò Attila nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Unni
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Li guidò Attila
- Risposta: UNNI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: U___
- Inizia con: U
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Unni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Li guidò Attila". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Mosè li guidò Li guidò Gengis Khan Li guidò il generale Lee Li guidò Pancho Villa Li guidò Toro Seduto
Altre definizioni collegate
Con guidò: Lo Tsetung che guidò il primo governo della Repubblica Popolare Cinese
Con attila: I barbari che scesero in Italia al comando di Attila