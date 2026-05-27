Mosè li guidò nella fuga

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mosè li guidò nella fuga' è 'Ebrei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EBREI

Perchè la soluzione è Ebrei? Mosè condusse gli ebrei fuori dall’Egitto, aiutandoli a trovare libertà e speranza. Attraverso il deserto, li accompagnò verso una nuova vita, lasciando alle spalle le oppressioni e aprendo un cammino di fede e rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ebrei'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Mosè li guidò nella fuga nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ebrei

La soluzione associata alla definizione "Mosè li guidò nella fuga" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ebrei'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Mosè li guidò nella fuga
  • Risposta: EBREI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: E____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli
B Bologna
R Roma
E Empoli
I Imola

La soluzione 'Ebrei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mosè li guidò nella fuga". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Mosè li guidò Li guidò Mosè Li guidò Gengis Khan Li guidò il generale Lee Li guidò Pancho Villa 

Altre definizioni collegate

Con guidò: Li guidò Attila 