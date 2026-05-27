Mosè li guidò nella fuga
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SOLUZIONE: EBREI
Perchè la soluzione è Ebrei? Mosè condusse gli ebrei fuori dall’Egitto, aiutandoli a trovare libertà e speranza. Attraverso il deserto, li accompagnò verso una nuova vita, lasciando alle spalle le oppressioni e aprendo un cammino di fede e rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Mosè li guidò nella fuga nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ebrei
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mosè li guidò nella fuga
- Risposta: EBREI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: E____
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ebrei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mosè li guidò nella fuga". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con guidò: Li guidò Attila