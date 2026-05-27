Mosè li guidò nella fuga

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mosè li guidò nella fuga' è 'Ebrei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EBREI

Perchè la soluzione è Ebrei? Mosè condusse gli ebrei fuori dall’Egitto, aiutandoli a trovare libertà e speranza. Attraverso il deserto, li accompagnò verso una nuova vita, lasciando alle spalle le oppressioni e aprendo un cammino di fede e rinascita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Mosè li guidò nella fuga nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ebrei

La soluzione associata alla definizione "Mosè li guidò nella fuga" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ebrei'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Mosè li guidò nella fuga

Mosè li guidò nella fuga Risposta: EBREI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: E____

E____ Inizia con: E

E Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

E Empoli B Bologna R Roma E Empoli I Imola

La soluzione 'Ebrei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mosè li guidò nella fuga". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.