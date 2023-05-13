Cuore di amiche

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Cuore di amiche' è 'Ic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IC

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cuore di amiche
  • Risposta: IC
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IC
  • Inizia con: I
  • Finisce con: C
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ic'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Cuore di amiche: risposta da 2 lettere

Se la definizione "Cuore di amiche" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Ic. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'cuore'

Cruciverba con 'amiche'