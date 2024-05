Significato della soluzione per: La adottano le aziende che hanno a cuore l ambiente

Sostantivo

L'ecosostenibilità una pratica ecologista che mira ad effettuare attività che portino beneficio all'ecosistema. È ecosostenibile ciò che porta ad agire in modo che il consumo sia tale da far ricevere alla generazione successiva la stessa quantità di risorse che ha ricevuto la generazione precedente. Il rinnovamento delle risorse è al centro del discorso ecosostenibile ed è visto come capacità intrinseca del mondo di trasformarsi in maniera ciclica, capacità che va difesa per non modificare i delicati equilibri terrestri.

sostenibilità ( approfondimento) f inv

(ecologia) (economia) capacità di un processo di essere mantenuto per molto tempo allo stesso grado

Sillabazione

so | ste | ni | bi | li | tà

Pronuncia

IPA: /sostenibili'ta/

Etimologia / Derivazione

da sostenibile che deriva da sostenere

Parole derivate

ecosostenibilità

Termini correlati