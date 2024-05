La Soluzione ♚ Hanno sempre qualcosa da dire sulle amiche La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PETTEGOLE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Hanno sempre qualcosa da dire sulle amiche. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Hanno sempre qualcosa da dire sulle amiche: Quattro amiche e un paio di jeans è un romanzo di ann brashares. il romanzo narra la storia di quattro inseparabili amiche sedicenni che per la prima volta... Le pettegole (Les Causeuses o Les Bavardes), anche nota con il titolo La confidenza (La Confidence), è una scultura dell'artista francese Camille Claudel, scolpita nell'onice e nel bronzo nel 1897. Rappresenta quattro donne nude, sedute, delle quali una confida una cosa alle altre tre che si chinano verso di lei per ascoltarla. Creata inizialmente nel gesso tra il 1893 e il 1895, questa scultura venne esposta al Salone, dove suscitò un grande interesse. In seguito ne vennero realizzate varie versioni, tra le quali quella della collezione Peytel in onice e bronzo del 1897, esposta al museo Rodin di Parigi, e quella del museo Camille ...

Altre Definizioni con pettegole; hanno; sempre; qualcosa; dire; amiche;