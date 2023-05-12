La Terra che fu meta delle Crociate

Home / Soluzioni Cruciverba / La Terra che fu meta delle Crociate

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Terra che fu meta delle Crociate' è 'Santa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A N T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Terra che fu meta delle Crociate

La Terra che fu meta delle Crociate Risposta: SANTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S N A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Santa? Santa era il nome dato alla Terra che fu meta delle Crociate, un luogo sacro per molte religioni. La sua importanza si rifletteva nella fede e nella speranza di chi desiderava raggiungerla. Ancora oggi, il suo ricordo evoca un senso di spiritualità e di storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Santa' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La Terra che fu meta delle Crociate: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "La Terra che fu meta delle Crociate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Santa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'terra'