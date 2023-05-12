La Terra che fu meta delle Crociate

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Terra che fu meta delle Crociate' è 'Santa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SANTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Terra che fu meta delle Crociate
  • Risposta: SANTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SNA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Santa? Santa era il nome dato alla Terra che fu meta delle Crociate, un luogo sacro per molte religioni. La sua importanza si rifletteva nella fede e nella speranza di chi desiderava raggiungerla. Ancora oggi, il suo ricordo evoca un senso di spiritualità e di storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Terra che fu meta delle Crociate: risposta da 5 lettere

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