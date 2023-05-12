La Terra che fu meta delle Crociate
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Terra che fu meta delle Crociate' è 'Santa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La Terra che fu meta delle Crociate
- Risposta: SANTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SNA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Santa? Santa era il nome dato alla Terra che fu meta delle Crociate, un luogo sacro per molte religioni. La sua importanza si rifletteva nella fede e nella speranza di chi desiderava raggiungerla. Ancora oggi, il suo ricordo evoca un senso di spiritualità e di storia antica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La Terra che fu meta delle Crociate: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "La Terra che fu meta delle Crociate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Santa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.