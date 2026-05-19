Una Terra dei cow boy
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SOLUZIONE: FAR WEST
Perché la soluzione è Far West? Il Far West è un'area geografica e culturale che evoca l'immagine di una terra aperta, selvaggia e ricca di avventure. È il luogo dove i cowboy, figure emblematiche di libertà e coraggio, vivevano tra praterie sconfinanti e città di frontiera. Questa regione si distingue per paesaggi aridi, ranch e villaggi pionieristici, diventando simbolo di un'epoca di conquista e scoperta. La voce del Far West continua a evocare storie di audacia e di un mondo che si stava formando.
Una Terra dei cow boy nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Far West
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una Terra dei cow boy
- Risposta: FAR WEST
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 3-4
- Schema utile: F__ ____
- Inizia con: F
- Finisce con: T
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Far West' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una Terra dei cow boy". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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