Il profeta che fu segato a metà

Sostantivo

Curiosità su: Isaia (in ebraico , in latino Isaias, il cui nome vuol dire "il Signore salva"; ... – ...; fl. VIII secolo a.C.) è stato un profeta ebreo antico. È uno dei quattro maggiori profeti biblici, al quale viene attribuito un libro: il cosiddetto Libro di Isaia. Considerato insieme a Elia uno dei profeti più importanti di tutta la Bibbia, gli succederanno Geremia, Ezechiele e Daniele. Isaia non era un sacerdote ma un levita della Tribù di Levi i quali erano consacrati al culto divino e per questo non ebbero possedimenti terrieri quando Israele s'insediò nella terra promessa. Quindi (cap. 6) né lui né i suoi figli erano discendenti di Iesse cioè della Tribù di Giuda (cap. 11). Le sue profezie avevano dunque natura messianica (cap. 7).

Isaia ( approfondimento)

ventitreesimo libro dalla Bibbia, composto di sessantasei capitoli nome dal profeta di Dio che avvisò a Ezechia sopra sua infermità mortale il suo miracolo in aggiungere quindici anni alla vita di lui

Sillabazione

i | sa | ì | a

Pronuncia

IPA: [ i.za'i.a ]