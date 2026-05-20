Così è detto il nucleo centrale della Terra

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così è detto il nucleo centrale della Terra' è 'Nife'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIFE

La risposta Nife è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Nife? NIFE è un acronimo che si riferisce alla composizione principale del nucleo interno del nostro pianeta, costituito da nichel e ferro. Questa combinazione di elementi conferisce al nucleo un'elevata densità e una forte conduttività elettrica, caratteristiche fondamentali per la generazione del campo magnetico terrestre. La presenza di NIFE nel nucleo interno è determinante per le proprietà fisiche e la dinamica del nostro pianeta, influenzando aspetti come la geodinamica e il magnetismo.

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Così è detto il nucleo centrale della Terra nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nife

La soluzione associata alla definizione "Così è detto il nucleo centrale della Terra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nife'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così è detto il nucleo centrale della Terra
  • Risposta: NIFE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
I Imola
F Firenze
E Empoli

La soluzione 'Nife' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così è detto il nucleo centrale della Terra". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con detto: Non ha ancora detto sì 

Con nucleo: Uno speciale Nucleo di sicurezza 

Con centrale: Potenti aerei con un motore centrale e due laterali 