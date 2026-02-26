Una protettrice aureolata

SOLUZIONE: SANTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una protettrice aureolata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una protettrice aureolata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Santa? Una figura riconosciuta per la sua purezza e il suo ruolo di guida spirituale, spesso rappresentata con un alone luminoso che la circonda. Questa presenza simbolica indica la sua santità e il suo legame speciale con il divino, infondendo speranza e conforto a chi si rivolge a lei. Le immagini di questa figura spesso sono associate a momenti di protezione e di intercessione, ricordando la sua natura di esempio di virtù e bontà. La sua figura ispira devozione e fiducia.

La soluzione associata alla definizione "Una protettrice aureolata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una protettrice aureolata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Santa:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una protettrice aureolata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

