Uno studioso della Terra

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno studioso della Terra' è 'Geografo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEOGRAFO

Perchè la soluzione è Geografo? Un geografo è una persona che si dedica allo studio del nostro pianeta, analizzando paesaggi, ambienti e come le persone interagiscono con il territorio. Attraverso le sue ricerche, cerca di capire meglio le caratteristiche del mondo che ci circonda, contribuendo a conoscere il nostro ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno studioso della Terra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Geografo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno studioso della Terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Geografo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uno studioso della Terra

Uno studioso della Terra Risposta: GEOGRAFO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: G_______

G_______ Inizia con: G

G Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

G Genova E Empoli O Otranto G Genova R Roma A Ancona F Firenze O Otranto

La soluzione 'Geografo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno studioso della Terra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.