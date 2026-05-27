Uno studioso della Terra
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno studioso della Terra' è 'Geografo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GEOGRAFO
Perchè la soluzione è Geografo? Un geografo è una persona che si dedica allo studio del nostro pianeta, analizzando paesaggi, ambienti e come le persone interagiscono con il territorio. Attraverso le sue ricerche, cerca di capire meglio le caratteristiche del mondo che ci circonda, contribuendo a conoscere il nostro ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno studioso della Terra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Geografo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno studioso della Terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Geografo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno studioso della Terra
- Risposta: GEOGRAFO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: G_______
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Geografo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno studioso della Terra". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo studioso della terra e delle rocce Macchina per movimento terra Grandi distese di terra incolta Un locale sotto terra Rappresenta la Terra
Altre definizioni collegate
Con studioso: Uno studioso dei beni
Con terra: Così è detto il nucleo centrale della Terra