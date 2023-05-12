Saper bene come si è fatti

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Saper bene come si è fatti' è 'Conoscersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONOSCERSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Saper bene come si è fatti
  • Risposta: CONOSCERSI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CORI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Conoscersi? Conoscersi significa capire profondamente come siamo fatti, le nostre emozioni, desideri e limiti. È un percorso di scoperta personale che ci aiuta a vivere in modo autentico, riconoscendo i nostri punti di forza e accettando le aree in cui possiamo migliorare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Saper bene come si è fatti: risposta da 10 lettere

La definizione "Saper bene come si è fatti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Conoscersi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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