La Soluzione ♚ Se è spedito si va bene La definizione e la soluzione di 5 lettere: Se è spedito si va bene. PASSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Se e spedito si va bene: Aggettivo Significato e Curiosità su passo m sing (obsoleto se non al femminile singolare) che è appassito, che ha perso tutta l'acqua precedentemente contenuta, detto generalmente di frutti uva passa Sostantivo passo ( approfondimento) m sing (pl.: passi) (fisica) movimento dei piedi o di altri oggetti semoventi in avanti oppure all' indietro fece un passo verso di lei

dalla paura fece un passo indietro (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) distanza costante tra due punti successivi il passo della filettatura è la distanza tra i profili (geografia) il punto di passaggio tra due valli di un percorso stradale passo dello Stelvio Voce verbale passo prima persona singolare dell'indicativo presente di passare tra un'ora passo da te Sillabazione pàs | so Pronuncia IPA: /'passo/ Etimologia / Derivazione (sostantivo)' dal latino passus derivazione di pandere ossia "aprire, stendere"

dal latino derivazione di ossia "aprire, stendere" (voce verbale) vedi passare Citazione Sinonimi (aggettivo) appassito, avvizzito, seccato, secco, vizzo,

appassito, avvizzito, seccato, secco, vizzo, (sostantivo) andatura, camminata, movimento, ritmo

andatura, camminata, movimento, ritmo (di uomo) marcia

marcia ( per estensione ) impronta, orma, pesta, traccia

impronta, orma, pesta, traccia ( senso figurato ) azione, decisione, iniziativa, mossa, provvedimento, risoluzione, tentativo

azione, decisione, iniziativa, mossa, provvedimento, risoluzione, tentativo (di libro, opera) brano, citazione, frammento passaggio, pezzo,

brano, citazione, frammento passaggio, pezzo, (di luogo) accesso, apertura, attraversamento, passaggio, transito, varco

accesso, apertura, attraversamento, passaggio, transito, varco (di montagna) colle, gola, sella, valico

colle, gola, sella, valico (tecnologia) distanza, intervallo, spazio

distanza, intervallo, spazio (rumore dei piedi) scalpiccio

scalpiccio ( senso figurato ) attività, atto, tentativo

attività, atto, tentativo breve distanza

prima persona singolare dell'indicativo presente di passare) percorro, transito, circolo, sfilo, vado, mi reco, faccio visita, vengo, mi sposto, mi trasferisco, esco, entro

Contrari fresco, fiorente, intatto Parole derivate contrappasso, sorpasso Alterati ( diminutivo ) passettino, passetto

passettino, passetto (accrescitivo) passone Proverbi e modi di dire a passo di formica

fare quattro passi

aprirsi il passo Altre Definizioni con passo; spedito; bene; È a sinistra in autostrada; Traccia circoli perfetti; Si fa prima dell esame; Roditori che non è bene accarezzare; La piglia chi non sta bene; Il tesoro di chi sta bene; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Se è spedito si va bene

PASSO

P

A

S

S

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Se è spedito si va bene' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.