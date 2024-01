La definizione e la soluzione di: Sapere come si è fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ex on the Beach Italia è un reality show di MTV trasmesso su Sky Italia e Now TV.

La prima stagione è andata in onda dal 26 settembre 2018 con la conduzione di Elettra Lamborghini.

Dalla seconda alla quarta edizione, viene invece condotto da Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser, mentre dalla quinta edizione, distribuita da novembre 2023, la conduzione passa in mano alla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Nello show, basato sul format britannico Ex on the Beach - La rivincita degli ex, otto single vengono ospitati in una località esotica (la prima stagione a Pattaya in Thailandia, la seconda a Marbella in Spagna, la terza, la quarta e la quinta a Isla Barú e Tierra Bomba, entrambe in Colombia) per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex a scombinare i piani.

Nel settembre 2022 Paramount Global ha acquistato i diritti di produzione dello show.

Italiano

Verbo

Riflessivo

conoscersi (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

co | nó | scer | si

Pronuncia

IPA: /ko'noersi/

Etimologia / Derivazione

da conoscere

Sinonimi

frequentarsi

( raro ) dichiararsi, ritenersi

dichiararsi, ritenersi (3) fare conoscenza, incontrarsi

Termini correlati