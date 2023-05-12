I latifondi durante il Medioevo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I latifondi durante il Medioevo' è 'Feudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I latifondi durante il Medioevo
- Risposta: FEUDI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FUI
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Feudi? Durante il Medioevo, i latifondi erano grandi proprietà terriere gestite da signori o feudatari. Questi vasti appezzamenti di terra erano al centro della vita economica e sociale, dando origine ai feudi, insediamenti che organizzavano la produzione e la vita dei contadini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I latifondi durante il Medioevo: risposta da 5 lettere
La definizione "I latifondi durante il Medioevo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Feudi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.