I latifondi durante il Medioevo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I latifondi durante il Medioevo' è 'Feudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E U D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I latifondi durante il Medioevo

I latifondi durante il Medioevo Risposta: FEUDI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F U I

Inizia con: F

F Finisce con: I

Perchè la soluzione è Feudi? Durante il Medioevo, i latifondi erano grandi proprietà terriere gestite da signori o feudatari. Questi vasti appezzamenti di terra erano al centro della vita economica e sociale, dando origine ai feudi, insediamenti che organizzavano la produzione e la vita dei contadini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I latifondi durante il Medioevo: risposta da 5 lettere

La definizione "I latifondi durante il Medioevo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Feudi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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