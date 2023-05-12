I latifondi durante il Medioevo

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I latifondi durante il Medioevo' è 'Feudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FEUDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I latifondi durante il Medioevo
  • Risposta: FEUDI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FUI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Feudi? Durante il Medioevo, i latifondi erano grandi proprietà terriere gestite da signori o feudatari. Questi vasti appezzamenti di terra erano al centro della vita economica e sociale, dando origine ai feudi, insediamenti che organizzavano la produzione e la vita dei contadini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I latifondi durante il Medioevo: risposta da 5 lettere

La definizione "I latifondi durante il Medioevo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Feudi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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