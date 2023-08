Il green durante il Covid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il green durante il Covid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PASS

Significato/Curiosità : Il green durante il Covid

Durante la pandemia da Covid-19, il termine "pass" ha acquisito una nuova rilevanza con l'introduzione del concetto di "green pass" o "certificato verde". Questo documento attesta che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, ha recuperato dall'infezione o ha ricevuto un test negativo recente. Il "green pass" è stato utilizzato in molti paesi come strumento per facilitare il movimento sicuro delle persone, consentendo loro di partecipare ad attività sociali ed eventi pubblici. Questo strumento è stato progettato per bilanciare le misure di sicurezza con il desiderio di ripristinare gradualmente la normalità nelle società colpite dalla pandemia.

