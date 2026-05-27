La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo
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SOLUZIONE: GLEBA
Perchè la soluzione è Gleba? La gleba era il modo in cui i contadini del Medioevo erano legati alla terra e ai signori. La loro vita dipendeva dal lavoro nei campi, senza molte possibilità di scelta. Questa condizione definiva la loro posizione sociale e il rapporto con il territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gleba
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo
- Risposta: GLEBA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: G____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con servitù: Divisa indossata dalla servitù in case nobili
Con contadini: Lo trinciano i contadini
Con medioevo: Un ingiuria da Medioevo