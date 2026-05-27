La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo' è 'Gleba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLEBA

Perchè la soluzione è Gleba? La gleba era il modo in cui i contadini del Medioevo erano legati alla terra e ai signori. La loro vita dipendeva dal lavoro nei campi, senza molte possibilità di scelta. Questa condizione definiva la loro posizione sociale e il rapporto con il territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gleba

In presenza della definizione "La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gleba'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo
  • Risposta: GLEBA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: G____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

G Genova
L Livorno
E Empoli
B Bologna
A Ancona

La soluzione 'Gleba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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