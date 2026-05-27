La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo' è 'Gleba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLEBA

Perchè la soluzione è Gleba? La gleba era il modo in cui i contadini del Medioevo erano legati alla terra e ai signori. La loro vita dipendeva dal lavoro nei campi, senza molte possibilità di scelta. Questa condizione definiva la loro posizione sociale e il rapporto con il territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gleba

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Lettere, schema e soluzione Definizione: La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo

La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo Risposta: GLEBA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: G____

G____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

G Genova L Livorno E Empoli B Bologna A Ancona

La soluzione 'Gleba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La sua servitù vincolava i contadini del Medioevo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.