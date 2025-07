Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto nei cruciverba: la soluzione è Assideramento

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto' è 'Assideramento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSIDERAMENTO

Curiosità e Significato di Assideramento

Non fermarti alla soluzione! Conosci Assideramento più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Assideramento.

Perché la soluzione è Assideramento? L'assideramento è una condizione causata dall'esposizione prolungata al freddo intenso, che porta alla congelazione dei tessuti corporei. È un pericolo comune tra gli esploratori polari o chi si trova all'aperto in ambienti estremamente freddi. Se non trattato, può essere molto grave, anche fatale. Perciò, proteggersi dal freddo e conoscere i rischi è fondamentale in queste avventure estreme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono un grave pericolo per gli esploratori polariA volte si corrono stando fermiAnimali delle terre polariSono in pericoloGuardare uno in non a viso aperto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assideramento

Hai trovato la definizione "Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T A T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TATTO" TATTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.