La vessazione dei soldati anziani sulle reclute
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La vessazione dei soldati anziani sulle reclute' è 'Nonnismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La vessazione dei soldati anziani sulle reclute
- Risposta: NONNISMO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NNSO
- Inizia con: N
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Nonnismo? Il nonnismo si manifesta quando soldati più esperti prendono di mira le reclute più giovani, creando un ambiente di pressione e isolamento. Questo comportamento può influenzare negativamente il morale e il benessere di chi si trova all'inizio del percorso militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La vessazione dei soldati anziani sulle reclute: risposta da 8 lettere
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