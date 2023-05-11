La vessazione dei soldati anziani sulle reclute

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La vessazione dei soldati anziani sulle reclute' è 'Nonnismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NONNISMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La vessazione dei soldati anziani sulle reclute
  • Risposta: NONNISMO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NNSO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Nonnismo? Il nonnismo si manifesta quando soldati più esperti prendono di mira le reclute più giovani, creando un ambiente di pressione e isolamento. Questo comportamento può influenzare negativamente il morale e il benessere di chi si trova all'inizio del percorso militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La vessazione dei soldati anziani sulle reclute: risposta da 8 lettere

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