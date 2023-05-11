La vessazione dei soldati anziani sulle reclute

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La vessazione dei soldati anziani sulle reclute' è 'Nonnismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N O N N I S M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La vessazione dei soldati anziani sulle reclute

La vessazione dei soldati anziani sulle reclute Risposta: NONNISMO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N N S O

Inizia con: N

N Finisce con: O

Perchè la soluzione è Nonnismo? Il nonnismo si manifesta quando soldati più esperti prendono di mira le reclute più giovani, creando un ambiente di pressione e isolamento. Questo comportamento può influenzare negativamente il morale e il benessere di chi si trova all'inizio del percorso militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La vessazione dei soldati anziani sulle reclute: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "La vessazione dei soldati anziani sulle reclute", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Nonnismo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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