Una serie di concerti musicali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una serie di concerti musicali' è 'Festival'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E S T I V A L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una serie di concerti musicali

Una serie di concerti musicali Risposta: FESTIVAL

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F T V L

Inizia con: F

F Finisce con: L

Perchè la soluzione è Festival? Un festival è un momento speciale in cui si riuniscono artisti e pubblico per condividere emozioni attraverso la musica. È un'occasione unica per ascoltare diversi generi e scoprire nuovi talenti, creando un’atmosfera di festa e condivisione che dura più giorni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una serie di concerti musicali: risposta da 8 lettere

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