Una serie di concerti musicali

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una serie di concerti musicali' è 'Festival'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FESTIVAL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una serie di concerti musicali
  • Risposta: FESTIVAL
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FTVL
  • Inizia con: F
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Festival? Un festival è un momento speciale in cui si riuniscono artisti e pubblico per condividere emozioni attraverso la musica. È un'occasione unica per ascoltare diversi generi e scoprire nuovi talenti, creando un’atmosfera di festa e condivisione che dura più giorni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Festival'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una serie di concerti musicali: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Una serie di concerti musicali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Festival. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'serie'

Cruciverba con 'concerti'

Cruciverba con 'musicali'