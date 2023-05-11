Una serie di concerti musicali
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una serie di concerti musicali' è 'Festival'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una serie di concerti musicali
- Risposta: FESTIVAL
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FTVL
- Inizia con: F
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Festival? Un festival è un momento speciale in cui si riuniscono artisti e pubblico per condividere emozioni attraverso la musica. È un'occasione unica per ascoltare diversi generi e scoprire nuovi talenti, creando un’atmosfera di festa e condivisione che dura più giorni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una serie di concerti musicali: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Una serie di concerti musicali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Festival. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.