ARPEGGIO

Curiosità e Significato di "Arpeggio"

Un arpeggio è una sequenza di note di un accordo suonate una dopo l'altra, anziché contemporaneamente. È spesso utilizzato in musica per creare effetti melodici e armonici, e consiste nel suonare le note di un accordo in rapida successione, producendo un ritmo fluido e armonioso.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Arpeggio

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

