Tipico sottile pane sardo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipico sottile pane sardo' è 'Carasau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Carasau? Il carasau è un pane sardo molto sottile e croccante, apprezzato per la sua leggerezza e versatilità. Spesso si mangia da solo o accompagnato da formaggi e salumi, diventando un elemento fondamentale nelle tavole dell’isola. La sua consistenza lo rende unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tipico sottile pane sardo
- Risposta: CARASAU
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CASU
- Inizia con: C
- Finisce con: U
Tipico sottile pane sardo: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Tipico sottile pane sardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Carasau. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.