Tipico sottile pane sardo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipico sottile pane sardo' è 'Carasau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R A S A U

Perchè la soluzione è Carasau? Il carasau è un pane sardo molto sottile e croccante, apprezzato per la sua leggerezza e versatilità. Spesso si mangia da solo o accompagnato da formaggi e salumi, diventando un elemento fondamentale nelle tavole dell’isola. La sua consistenza lo rende unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tipico sottile pane sardo

Tipico sottile pane sardo Risposta: CARASAU

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A S U

Inizia con: C

C Finisce con: U

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Tipico sottile pane sardo: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Tipico sottile pane sardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Carasau. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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