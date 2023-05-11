Tipico sottile pane sardo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tipico sottile pane sardo' è 'Carasau'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARASAU

Perchè la soluzione è Carasau? Il carasau è un pane sardo molto sottile e croccante, apprezzato per la sua leggerezza e versatilità. Spesso si mangia da solo o accompagnato da formaggi e salumi, diventando un elemento fondamentale nelle tavole dell’isola. La sua consistenza lo rende unico e riconoscibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tipico sottile pane sardo
  • Risposta: CARASAU
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CASU
  • Inizia con: C
  • Finisce con: U
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Tipico sottile pane sardo: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Tipico sottile pane sardo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Carasau. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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