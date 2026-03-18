Sottile filo elettrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Sottile filo elettrico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sottile filo elettrico' è 'Cavetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sottile filo elettrico" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottile filo elettrico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cavetto? Un cavetto è un sottile filo elettrico utilizzato per trasmettere energia o segnali tra dispositivi elettronici. La sua caratteristica principale è la leggerezza e la flessibilità, che permettono di collegare facilmente apparecchi diversi senza ingombri. La sua struttura sottile consente di passare facilmente all’interno di canaline o spazi ridotti, garantendo sicurezza e funzionalità. La scelta del cavetto dipende dall’uso specifico e dalla capacità di conduzione richiesta.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sottile filo elettrico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cavetto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sottile filo elettrico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottile filo elettrico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cavetto:

C Como A Ancona V Venezia E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottile filo elettrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un grosso filo elettricoRegge un filo elettricoUn tipo di filo elettricoUn filo elettricoBuchi dove passa un filo sottile