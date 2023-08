Tipico pane sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico pane sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARASAU

Il "pane carasau" è un tipico pane sardo noto per la sua sottigliezza e la sua consistenza croccante. È fatto con farina di frumento, acqua, lievito e sale, e viene tradizionalmente cotto due volte per ottenere la sua caratteristica croccantezza. Durante la seconda cottura, il pane si gonfia e forma delle bolle d'aria, creando una superficie piuttosto porosa. Il pane carasau può essere rotto a mano in pezzi più piccoli o servito come base per una varietà di piatti. È spesso associato alla cucina sarda e può essere gustato da solo, accompagnato da formaggi, salumi o utilizzato come base per piatti come il "pane frattau".

