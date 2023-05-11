Spolpa le carogne

Home / Soluzioni Cruciverba / Spolpa le carogne

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spolpa le carogne' è 'Iena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spolpa le carogne" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spolpa le carogne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Iena? L'iena è un animale noto per il suo comportamento opportunista e spesso associato alla ricerca di carogne. Si nutre di cadaveri, contribuendo alla pulizia dell'ambiente e al riciclo delle sostanze organiche. La sua presenza è comune in ambienti naturali dove si approfitta delle carcasse lasciate da altri predatori o eventi naturali. La sua attività, spesso vista come sporca, è fondamentale per l'ecosistema.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Spolpa le carogne nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iena

Quando la definizione "Spolpa le carogne" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spolpa le carogne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iena:

I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spolpa le carogne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una belva notturnaLe si paragona una persona crudele e vileBelva ridensLa spolpa lo sciacalloSi nutrono anche di carogneSi nutrono di carogneSi nutre di carogneBelva africana che si nutre di carogne