Si nutrono anche delle carogne di altri animali

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si nutrono anche delle carogne di altri animali' è 'Iene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IENE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si nutrono anche delle carogne di altri animali" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si nutrono anche delle carogne di altri animali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Iene? Le iene sono animali noti per il loro comportamento opportunista e la capacità di adattarsi a diversi ambienti. Sono onnivori e si nutrono di carne, spesso scavando tra le carcasse di altri animali morti, contribuendo così al ciclo naturale di decomposizione. Questa caratteristica le rende importanti nel controllo delle popolazioni di altri animali e nella pulizia dell'ambiente. La loro dieta varia e include anche piccoli mammiferi e avanzi di predazioni di altri predatori. La loro presenza in natura rappresenta un equilibrio fondamentale nell'ecosistema.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si nutrono anche delle carogne di altri animali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si nutrono anche delle carogne di altri animali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iene:

I Imola E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si nutrono anche delle carogne di altri animali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

