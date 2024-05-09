Si nutre di carogne

SOLUZIONE: IENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si nutre di carogne" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: AVVOLTOIO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si nutre di carogne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Iena? Un animale che si ciba di resti di altri esseri viventi, spesso trovati morti, e svolge un ruolo importante nel mantenimento dell'equilibrio naturale. Questo comportamento permette di eliminare carcasse e prevenire la diffusione di malattie. È noto per il suo aspetto spesso sgradevole e la sua capacità di adattarsi a diversi ambienti. La sua presenza è fondamentale per il benessere dell'ecosistema.

Si nutre di carogne nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iena

Se la definizione "Si nutre di carogne" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si nutre di carogne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iena:

I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si nutre di carogne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

