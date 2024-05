La Soluzione ♚ La spolpa lo sciacallo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAROGNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La spolpa lo sciacallo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La spolpa lo sciacallo: sporca lo sciacallo" La carogna è il corpo di un animale morto in stato di putrefazione. Può diventare fonte di nutrimento per altri animali carnivori o onnivori della maggior parte degli ecosistemi. Alcune piante e alcuni funghi simulano l'odore delle carogne per attirare gli insetti e favorire così la loro riproduzione. Tra questi vi sono l'Amorphophallus titanum, il Phallus impudicus, il Phallus hadriani ed il Clathrus ruber.

