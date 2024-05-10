Belva africana che si nutre di carogne

SOLUZIONE: IENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Belva africana che si nutre di carogne" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Belva africana che si nutre di carogne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Iena? L'animale noto per il suo aspetto robusto e il carattere resistente si trova spesso nelle savane africane. Si nutre principalmente di carcasse di animali morti, contribuendo al ciclo naturale dell'ecosistema. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'equilibrio ambientale e pulire il territorio da resti organici. È riconoscibile per il muso allungato e il pelo corto, simbolo di una natura selvaggia e resistente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Belva africana che si nutre di carogne" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Belva africana che si nutre di carogne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Iena:

I Imola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Belva africana che si nutre di carogne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

