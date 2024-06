Si nutrono di carogne

: Inizialmente trasmesso in day-time e in seguito spostato in seconda serata (con la quale ha condiviso la prima serata dalla quarta all'ottava edizione), dalla quarta edizione viene trasmesso in prima serata. . Le Iene è un programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco e investigativo ideato da Davide Parenti, in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: iene ( approfondimento) f pl . (zoologia), (mammalogia) plurale di iena. Sillabazione: iè | ne. Etimologia / Derivazione: vedi iena . Citazione: