Scorre fra Francia e Germania

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Scorre fra Francia e Germania' è 'Reno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RENO

Perchè la soluzione è Reno? Il Reno è un fiume che attraversa la Francia e la Germania, formando un confine naturale tra i due paesi. Le sue acque scorrono tranquille, portando vita e storia lungo le sue sponde, collegando città e culture diverse in un percorso ricco di tradizioni e paesaggi suggestivi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scorre fra Francia e Germania
  • Risposta: RENO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RNO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O
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Scorre fra Francia e Germania: risposta da 4 lettere

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