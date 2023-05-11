Scorre fra Francia e Germania

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Scorre fra Francia e Germania' è 'Reno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E N O

Perchè la soluzione è Reno? Il Reno è un fiume che attraversa la Francia e la Germania, formando un confine naturale tra i due paesi. Le sue acque scorrono tranquille, portando vita e storia lungo le sue sponde, collegando città e culture diverse in un percorso ricco di tradizioni e paesaggi suggestivi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Scorre fra Francia e Germania

Scorre fra Francia e Germania Risposta: RENO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R N O

Inizia con: R

R Finisce con: O

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Scorre fra Francia e Germania: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Scorre fra Francia e Germania" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Reno. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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