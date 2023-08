Scorre al confine tra la Polonia e la Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre al confine tra la Polonia e la Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ODER

Significato/Curiosita : Scorre al confine tra la polonia e la germania

Con il suo affluente neiße segna per un lungo tratto il confine tra la germania e la polonia (linea oder-neiße). il delta del fiume chiamato oderbruch... L'oder (in ceco e in polacco odra, in tedesco oder) è un fiume dell'europa centrale che attraversa la repubblica ceca, la germania e la polonia e sfocia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

