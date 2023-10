Relativo al continente di Francia e Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al continente di Francia e Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EUROPEO

Significato/Curiosita : Relativo al continente di francia e germania

Volte anche vecchio continente, in contrapposizione al nuovo continente, ossia l'america. il termine vecchio continente, però, è anche sinonimo dell'espressione... Europeo – relativo all'Europa, continente del pianeta Terra, e al gruppo etnico degli Europei

– relativo all'Europa, continente del pianeta Terra, e al gruppo etnico degli Europeo – relativo all'Unione europea

– relativo all'Unione europea Europeo – razza di gatto

– razza di gatto L'Europeo – settimanale italiano d'attualità fondato nel 1945 e chiuso nel 1995 Pagine correlate Europa (disambigua)

Europe (disambigua)

Campionato europeo Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «europeo» Volte anche vecchio, in contrapposizionenuovo, ossia l'america. il termine vecchio, però,anche sinonimo dell'espressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo al continente di Francia e Germania : relativo; continente; francia; germania; relativo al dio greco delle montagne forte paura; relativo ai sentimenti; relativo alla costa ligure; relativo all astronautica; relativo al principio fondante delle norme morali; I siciliani più vicini al continente ; Il continente con Cambogia e Laos; Il continente con la Siberia; Gli i solani la chiamano continente ; Grande continente ; Il casato di un Ugo re di francia ; La sua Riviera confina con la francia ; In francia c è quello de Calais; Ecco In francia ; Una festa mondana in francia ; Quella Nera è in germania ; Attenzione in germania ; Sigla della germania Est; Si in germania ; 19 : Italia germania 4 - 3;

Cerca altre Definizioni