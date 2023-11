La definizione e la soluzione di: Scorre tra Francia e Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RENO

Significato/Curiosita : Scorre tra francia e germania

Reno (disambigua). questa voce sugli argomenti fiumi della francia e fiumi della germania è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni... Reno (disambigua). questa voce sugli argomenti fiumi dellafiumi dellasolo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni... Il Reno (in tedesco Rhein; in alemanno Rhy; in romancio Rein; in francese Rhin; in olandese Rijn), con i suoi 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Il suo nome deriva da una radice celtica, ma ancor prima indoeuropea. L'origine indoeuropea del termine trova conferma nel greco antico, in cui il verbo (traslitterato rheo) ha il significato di "scorrere". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Scorre tra Francia e Germania : scorre; francia; germania; scorre a Praga; scorre presso Milano; scorre nell Engadina; scorre in Uruguay; scorre sotto il ponte di Brooklyn; Il letto del fiume che scorre ; Natale in francia ; Una zona della francia percorsa dalla Loira; Relativo al continente di francia e Germania; Il casato di un Ugo re di francia ; La sua Riviera confina con la francia ; In francia c è quello de Calais; Locali molto diffusi in germania ; Relativo al continente di Francia e germania ; Quella Nera è in germania ; Attenzione in germania ; Sigla della germania Est; Si in germania ;

Cerca altre Definizioni