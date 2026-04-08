Era la Germania dell Est

Home / Soluzioni Cruciverba / Era la Germania dell Est

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Era la Germania dell Est' è 'Ddr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DDR

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la Germania dell Est". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Era la Germania dell Est nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ddr

La soluzione associata alla definizione "Era la Germania dell Est" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la Germania dell Est" conferma che la soluzione 'Ddr' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ddr

D Domodossola D Domodossola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la Germania dell Est" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ddr' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Deutsche Demokratische RepublikSigla della Germania EstEra la sigla della Germania EstLa chitarra la cui cassa era la corazza dell armadilloIl vento dell estEra la capitale dell AssiriaÈ a est dell Europa