Piccole cadute d acqua
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Piccole cadute d acqua' è 'Cascatelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cascatelle? Le cascatelle sono piccole cadute d'acqua che scendono dolcemente lungo rocce e pendii. Il loro suono delicato e il movimento lento le rendono un elemento affascinante nei paesaggi naturali, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante in ogni ambiente in cui si trovano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piccole cadute d acqua
- Risposta: CASCATELLE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCLE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Piccole cadute d acqua: risposta da 10 lettere
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