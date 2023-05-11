Piccole cadute d acqua

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Piccole cadute d acqua' è 'Cascatelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A S C A T E L L E

Perchè la soluzione è Cascatelle? Le cascatelle sono piccole cadute d'acqua che scendono dolcemente lungo rocce e pendii. Il loro suono delicato e il movimento lento le rendono un elemento affascinante nei paesaggi naturali, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante in ogni ambiente in cui si trovano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Piccole cadute d acqua

Piccole cadute d acqua Risposta: CASCATELLE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C L E

Inizia con: C

C Finisce con: E

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Piccole cadute d acqua: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piccole cadute d acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cascatelle. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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