Piccole cadute d acqua

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Piccole cadute d acqua' è 'Cascatelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CASCATELLE

Perchè la soluzione è Cascatelle? Le cascatelle sono piccole cadute d'acqua che scendono dolcemente lungo rocce e pendii. Il loro suono delicato e il movimento lento le rendono un elemento affascinante nei paesaggi naturali, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante in ogni ambiente in cui si trovano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piccole cadute d acqua
  • Risposta: CASCATELLE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCLE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Piccole cadute d acqua: risposta da 10 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piccole cadute d acqua" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cascatelle. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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