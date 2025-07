Barriera che evita le cadute dal letto nei cruciverba: la soluzione è Sponda

SPONDA

Curiosità e Significato di Sponda

Hai risolto il cruciverba con Sponda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sponda.

Perché la soluzione è Sponda? Una sponda è un'asta o barriera posizionata ai lati del letto per prevenire cadute accidentali, specialmente durante il sonno o in caso di mobilità ridotta. È un elemento di sicurezza molto utile per anziani, bambini o persone con esigenze particolari, offrendo tranquillità a chi si prende cura dei propri cari. La sponda rappresenta quindi un alleato affidabile per garantire riposo e protezione.

Come si scrive la soluzione Sponda

La definizione "Barriera che evita le cadute dal letto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U I I C O R T D Q A T Mostra soluzione



