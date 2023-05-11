Cadute d acqua

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cadute d acqua' è 'Cascate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CASCATE

Perchè la soluzione è Cascate? Le cascate sono spettacolari cadute d'acqua che si formano quando il fiume scorre con forza su salti rocciosi. La loro energia crea suoni impetuosi e spruzzi d'acqua, regalando paesaggi mozzafiato e momenti di pura meraviglia nella natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cadute d acqua
  • Risposta: CASCATE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Cadute d acqua: risposta da 7 lettere

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