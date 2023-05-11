Cadute d acqua

Home / Soluzioni Cruciverba / Cadute d acqua

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cadute d acqua' è 'Cascate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A S C A T E

Perchè la soluzione è Cascate? Le cascate sono spettacolari cadute d'acqua che si formano quando il fiume scorre con forza su salti rocciosi. La loro energia crea suoni impetuosi e spruzzi d'acqua, regalando paesaggi mozzafiato e momenti di pura meraviglia nella natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cadute d acqua

Cadute d acqua Risposta: CASCATE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C A E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cascate' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Cadute d acqua: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Cadute d acqua" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cascate. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'cadute'