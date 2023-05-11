Cadute d acqua
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cadute d acqua' è 'Cascate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cascate? Le cascate sono spettacolari cadute d'acqua che si formano quando il fiume scorre con forza su salti rocciosi. La loro energia crea suoni impetuosi e spruzzi d'acqua, regalando paesaggi mozzafiato e momenti di pura meraviglia nella natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cadute d acqua
- Risposta: CASCATE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Cadute d acqua: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Cadute d acqua" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cascate. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.