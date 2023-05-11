Ha medici che intervengono in tutto il mondo sigla
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MSF
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha medici che intervengono in tutto il mondo sigla
- Risposta: MSF
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 0
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MF
- Inizia con: M
- Finisce con: F
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Ha medici che intervengono in tutto il mondo sigla: risposta da 3 lettere
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