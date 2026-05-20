Vende prodotti medici da banco

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vende prodotti medici da banco' è 'Parafarmacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFARMACIA

La risposta Parafarmacia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Parafarmacia? Una parafarmacia è un esercizio commerciale che si occupa di vendere prodotti medici da banco, offrendo un'ampia gamma di articoli per la salute e il benessere. Essa si distingue dalle farmacie tradizionali per la mancanza di servizi di diagnosi e prescrizione, concentrandosi principalmente sulla vendita di integratori, cosmetici e dispositivi medici senza necessità di ricetta medica. La presenza di una parafarmacia rappresenta un punto di riferimento per chi cerca prodotti sicuri e di qualità senza dover ricorrere a prescrizioni mediche.

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Vende prodotti medici da banco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Parafarmacia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vende prodotti medici da banco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parafarmacia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vende prodotti medici da banco
  • Risposta: PARAFARMACIA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: P___________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
A Ancona
F Firenze
A Ancona
R Roma
M Milano
A Ancona
C Como
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Parafarmacia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vende prodotti medici da banco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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