Vende prodotti medici da banco
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vende prodotti medici da banco' è 'Parafarmacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARAFARMACIA
La risposta Parafarmacia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Parafarmacia? Una parafarmacia è un esercizio commerciale che si occupa di vendere prodotti medici da banco, offrendo un'ampia gamma di articoli per la salute e il benessere. Essa si distingue dalle farmacie tradizionali per la mancanza di servizi di diagnosi e prescrizione, concentrandosi principalmente sulla vendita di integratori, cosmetici e dispositivi medici senza necessità di ricetta medica. La presenza di una parafarmacia rappresenta un punto di riferimento per chi cerca prodotti sicuri e di qualità senza dover ricorrere a prescrizioni mediche.
Vende prodotti medici da banco nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Parafarmacia
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vende prodotti medici da banco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Parafarmacia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vende prodotti medici da banco
- Risposta: PARAFARMACIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: P___________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Parafarmacia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vende prodotti medici da banco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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