Dà assistenza medica in tutto il mondo sigla - Cruciverba

Médecins Sans Frontières (MSF), noto anche come Doctors Without Borders, è un'organizzazione medica umanitaria internazionale che fornisce assistenza medica in tutto il mondo. Fondata nel 1971, MSF si impegna a portare cure mediche di emergenza alle popolazioni colpite da conflitti armati, disastri naturali, epidemie e altre situazioni di crisi. La loro azione si basa su principi di neutralità, imparzialità e indipendenza. I team di MSF sono composti da medici, infermieri e operatori sanitari altamente qualificati, che lavorano in condizioni spesso difficili e pericolose per portare cure e soccorso ai più bisognosi. Grazie al loro impegno, MSF continua a salvare vite e alleviare la sofferenza di milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo.

