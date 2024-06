Intervengono nelle pubbliche cerimonie

: Il concetto di auctoritas è una creazione originale del diritto romano, assente nel pensiero greco. L'autorità (dal latino auctoritas, da augeo, accrescere) è l'insieme di qualità proprie di una istituzione o di una singola persona alle quali gli individui si assoggettano in modo volontario per realizzare determinati scopi comuni. Spesso è usato come sinonimo di potere, ma in realtà i due termini afferiscono ad accezioni diverse.

Italiano: Sostantivo: autorità ( approfondimento) f inv . (filosofia) (antropologia) (sociologia) (politica) qualità di chi merita fede e ossequio. (senso figurato) individuo che gode di eccellente reputazione Piero Angela è un'autorità nella divulgazione scientifica.. (diritto) persona autorevole, investita di un diritto o dominio un'autorità stava quasi per intervenire.. Sillabazione: au | to | ri | tà.