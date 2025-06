Intervengono all assemblea nei cruciverba: la soluzione è Soci

SOCI

Curiosità e Significato di Soci

Hai risolto il cruciverba con Soci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Soci.

Perché la soluzione è Soci? SOCI indica le persone che fanno parte di un'organizzazione o di un'associazione, partecipando attivamente alle decisioni e alle assemblee. Sono coloro che condividono responsabilità e diritti, contribuendo alla vita e al successo del gruppo. Quindi, quando si parla di chi interviene all'assemblea, ci si riferisce proprio ai membri dell'entità, i soci, che votano e si impegnano per il bene comune.

